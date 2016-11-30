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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 17:24 BJT

《全球汇市》美元小升，兑日圆料创下七年来最大单月涨幅

但分析师称，美元涨势受抑，因石油输出国组织(OPEC)将于1000 GMT开始的会议可能引
发市场动荡。
    
    诸多分析师认为，OPEC将在维也纳会议上尽力达成减产协议。但质疑之声仍然存在，因
为OPEC第二大和第三大产油国--伊朗和伊拉克一直在抵挡该组织的实际领导国--沙特阿拉伯
令其减产的压力。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0647  1.0647  +0.00  -1.96  1.0860
    美元/日圆            112.93  112.36  +0.51  -6.13  120.30
    欧元/日圆         120.26  119.67  +0.49  -7.83  130.47
    美元/瑞郎            1.0129  1.0111  +0.18  +1.11  1.0018
    英镑/美元            1.2485  1.2488  -0.02 -15.29  1.4738
    美元/加元            1.3423  1.3432  -0.07  -3.01  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8985  6.9130  -0.21  +5.03  6.5680
    澳元/美元            0.7473  0.7483  -0.13  +2.72  0.7275
    新西兰元/美元        0.7156  0.7123  +0.46  +4.85  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0787  1.0772  +0.14  -0.91  1.0886
    欧元/英镑         0.8528  0.8524  +0.05 +15.76  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7432  9.7680  -0.25  +6.25  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5116  8.5299  -0.21  -3.71  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 蔡美珍/汪红英/于春红/王琛；审校)

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