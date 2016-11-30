《全球汇市》美元小升，兑日圆料创下七年来最大单月涨幅

但分析师称，美元涨势受抑，因石油输出国组织(OPEC)将于1000 GMT开始的会议可能引 发市场动荡。 诸多分析师认为，OPEC将在维也纳会议上尽力达成减产协议。但质疑之声仍然存在，因 为OPEC第二大和第三大产油国--伊朗和伊拉克一直在抵挡该组织的实际领导国--沙特阿拉伯 令其减产的压力。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0647 1.0647 +0.00 -1.96 1.0860 美元/日圆 112.93 112.36 +0.51 -6.13 120.30 欧元/日圆 120.26 119.67 +0.49 -7.83 130.47 美元/瑞郎 1.0129 1.0111 +0.18 +1.11 1.0018 英镑/美元 1.2485 1.2488 -0.02 -15.29 1.4738 美元/加元 1.3423 1.3432 -0.07 -3.01 1.3839 美元/离岸人民币 6.8985 6.9130 -0.21 +5.03 6.5680 澳元/美元 0.7473 0.7483 -0.13 +2.72 0.7275 新西兰元/美元 0.7156 0.7123 +0.46 +4.85 0.6825 欧元/瑞郎 1.0787 1.0772 +0.14 -0.91 1.0886 欧元/英镑 0.8528 0.8524 +0.05 +15.76 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7432 9.7680 -0.25 +6.25 9.1705 美元/挪威克朗 8.5116 8.5299 -0.21 -3.71 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 蔡美珍/汪红英/于春红/王琛；审校)