香港个股：中广核电力50亿元人民币向中电控股出售阳江核电17%股权

据公告，本次出售透过北京产权交易所进行，交易完成后，中广核电力将直接及间接持有阳江核电合共61.2%权益，仍为附属公司；而出售股权作为权益交易处理，调整的非控股权益金额与所收取转让价之间的差额预计约25.83亿元，直接于资本储备确认并归属于公司拥有人，不确认盈亏。