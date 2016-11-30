版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 17:16 BJT

香港个股：中广核电力50亿元人民币向中电控股出售阳江核电17%股权

路透香港11月30日 - 中国广核电力股份有限公司 周三称，向中电控股 出售阳江核电17%股权，价款为50亿元人民币。

据公告，本次出售透过北京产权交易所进行，交易完成后，中广核电力将直接及间接持有阳江核电合共61.2%权益，仍为附属公司；而出售股权作为权益交易处理，调整的非控股权益金额与所收取转让价之间的差额预计约25.83亿元，直接于资本储备确认并归属于公司拥有人，不确认盈亏。

中广核电力表示，出售股权主要考虑包括引入其他合适的股东方将有助于整合市场资源，提升集团（含阳江核电）的市场开拓能力，有利于争取未来更多电力市场份额，并进一步提升阳江核电的治理和经营管理水平。

中电控股持有中广核电力0.31%股权。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐