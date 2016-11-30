香港个股：中广核电力50亿元人民币向中电控股出售阳江核电17%股权

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月30日 - 中国广核电力股份有限公司 周三称，向中电控股 出售阳江核电17%股权，价款为50亿元人民币。
据公告，本次出售透过北京产权交易所进行，交易完成后，中广核电力将直接及间接持有阳江核电合共61.2%权益，仍为附属公司；而出售股权作为权益交易处理，调整的非控股权益金额与所收取转让价之间的差额预计约25.83亿元，直接于资本储备确认并归属于公司拥有人，不确认盈亏。
中广核电力表示，出售股权主要考虑包括引入其他合适的股东方将有助于整合市场资源，提升集团（含阳江核电）的市场开拓能力，有利于争取未来更多电力市场份额，并进一步提升阳江核电的治理和经营管理水平。
中电控股持有中广核电力0.31%股权。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。