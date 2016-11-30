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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 17:44 BJT

更新版 1-台湾货币市场：央行出手调控拆款利率小跌，大行提供资金短票利率微降

* 央行出手调控，短率微幅下滑
    * 大银行进场买票，给市场大惊喜
    * 资金略转多，短票利率止飙下滑
    * RP资金多缺不一，利率涨跌互见

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月30日 - 台湾银行间短率周三微幅下滑。资金调度人士指出，在央行出手调控且〞关注〞之
下，今天市场资金略转宽松，拆款利率亦呈现微幅下滑，一周拆款最高利率自昨天的0.58%往下滑至0.56%；惟
大型银行对票券商两周拆款利率仍在0.50%。
       
    一不愿具名央行官员表示，这阵子资金分配确稍微分配不均，央行将持续关注市场资金状况，〞我们每天
都会密切注意。〞
    
    〞今天市场比较平静了，大家都调度得差不多了，利率有稍微下来一些些；但是，还是有人拿到很贵的利
率。〞一大型银行资调人员说。
    
    两位大型票券商资调人员指出，今天市场资金略为变多，资金很好调度，利率应有议价空间，但考量12月
底年关因素，11月底虽能平安度过，但接下来可能有更大挑战，大家都不敢掉以轻心。
   
    
 本地时间 17:41                   今日报价                上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII           9,240.71                9,192.38
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                  0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.400%            0.178-0.420%   
   --一周拆款利率区间           0.188-0.560%            0.188-0.580%  
   --两周拆款利率区间           0.450-0.550%            0.360-0.570%
        
    **短票利率微幅下滑**
    
    短票方面，票券商交易员表示，今天一家大型银行开始进场买票，且一出手就是买跨年的票，利率则开在
0.55%，让大家都松了一口气，利率微幅下滑。
    
    他们指出，今天一大型银行给市场〞大惊喜〞，让大家有久旱逢甘霖之感，利率开价略有松动，但考量12
月初有义大利公投、中旬美国FED可能升息，及12月22日台湾央行要开会等不确定因素，料新历年关资金可能
再度趋紧俏，大家都不敢太计较利率，致利率下滑幅度有限。
    
    〞今天钱不少喔，很多人打电话来要做(买票)，利率有比较好一点，但利率不是考量重点，至少没有再往
上拉了。〞一大型票券商交易员说。
                  
    今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.55%，上日则在0.55-0.57%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率为0.51%，区间在0.33-0.57%，成交金额56.97亿台
币；前日加权平均利率为0.537%，区间在0.25-0.64%，成交金额为80.54亿台币。
     
    自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.435%，区间在0.35-0.60%，成交量21.10亿台币；前日加权平
均利率为0.433%，区间在0.27-0.55%，成交金额21.39亿台币。
       
    今天交割的债券为Bank of Montreal发行的30天期金融债券，金额3.32亿美元。
    
    台湾央行周三发行1,245.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,072.5亿台币，发行余额增173亿台币
。
    
    本周到期定存单金额共1兆(万亿)782.5亿台币；余日分别为：周四有1,659.50亿及周五2,307.50亿。
    
    拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为负13亿台币，累计超额准备为1兆(万亿)3,452亿台币、加
计前期1%的超额准备为1兆4,902亿台币。 
      　
        
    **RP利率涨跌互见*
    
    债券附买回（RP）市场方面，今天票券商和证券商际遇不同。票券商交易员指出，资金略为变多，市场气
氛不像前几天紧绷，报价紊乱情况大幅改善，利率区间再缩减且呈现微幅下滑趋势。

    〞钱多了，昨天还乾乾的池子，今天有水了，但还没看到鱼，投信一有钱都是一窝蜂。〞一大型票券商交
易员说。然而，资金虽略变多，各银行对利率仍相当坚持，以致利率下降空间有限。
    
    不过，两位大型证券商交易员均称，早盘市场资金仍相当紧俏，带动利率进一步攀高，直到上午10点以后
，因一大型银行今天开始出手买票，资金才略转宽松，利率则不跌反涨。
    
    〞今天利率区间比较宽，利率有上来，反正月底了，就忍痛咬着牙做吧。〞一大型证券商交易员说。
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微扬，短天期银行承做公债RP利率主要落在0.40-0.45%，上
日亦同；公司债附买回利率主要成交在0.42-0.50%，上日为0.42-0.45%。
                 
    大型票券商与金融机构公司债成交利率区间缩减，利率微降；短天期公债附买回利率参考区间在0.27-0.4
2%，上日亦同；短天期公司债附买回利率落在0.37-0.45%，上日则在0.42-0.50%；与银行承做公债参考利率区
间为0.33-0.48%，上日则为0.40-0.50%；公司债利率区间在0.37-0.45%，上日为0.40-0.50%。(完) 

 (审校 曾祥进)

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