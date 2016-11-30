香港金融：金管局称假扮银行职员诈骗风险仍高，推新措施加强客户保障

路透香港11月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周三向银行发出指引称，鉴于假扮银行职员诈骗风险仍相当高，当局推出几项措施，以便包括银行在内的认可机构处理零售客户及中小企贷款申请时可以进一步加强客户保障。

金管局去年8月已就银行使用中介公司提供进一步指引，然而，银行的热线电话每月约接获2,400至3,400个有关查询，当中约三分之一的查询涉及怀疑伪冒来电，反映银行客户被假扮银行职员的骗徒欺骗的风险仍相当高。

此外，金管局留意到警方仍然接到一些举报个案，指市民被中介公司以欺诈手段诱使其使用该等中介公司与财务机构安排贷款。

金管局称，鉴于发展情况，以及在与银行业界商讨后，现推出几项措施，就认可机构在处理零售客户及中小企贷款申请时可以进一步加强客户保障，并应对认可机构信誉相关的潜在风险。

新措施规定，若贷款申请由第三方转介，认可机构只会处理由获其委任的第三方所转介的申请，以及该第三方一般并不会向申请贷款的人士收取任何贷款相关费用。

金管局称，认可机构须尽快并不迟于2017年3月31日实施有关措施。（完）

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