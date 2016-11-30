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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 17:40 BJT

《汇市简讯》若OPEC不能达成协议，美元/加元可能升向1.36

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* 美元/加元在1.3412加元处获得支撑，之前油价下跌0.25美分

* 石油输出国组织(OPEC)会议正在进行。油价周二大跌

* 1.3412为周二北美时段低点。1.3400附近料有更多买盘

* 1.3397/1.3401为周一/周二低点

* 若OPEC不能达成协议，则美元/加元可能升向1.36

* 加拿大批准新的输油管道项目以提振石油出口 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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