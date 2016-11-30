《汇市简讯》若OPEC不能达成协议，美元/加元可能升向1.36

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0915GMT
* 美元/加元在1.3412加元处获得支撑，之前油价下跌0.25美分
* 石油输出国组织(OPEC)会议正在进行。油价周二大跌
* 1.3412为周二北美时段低点。1.3400附近料有更多买盘
* 1.3397/1.3401为周一/周二低点
* 若OPEC不能达成协议，则美元/加元可能升向1.36
* 加拿大批准新的输油管道项目以提振石油出口 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。