欧洲汇市：英镑兑美元持稳1.25附近，消费者信心数据疲软压抑走势

明年英退欧谈判将令企业和经济承压的前景，以及银行将把业务迁离英国的风险，这两个因素都不利于英国公司。

“今早的消息显示，英国金融机构实际上没有足够能力抵御又一次的金融危机，”券商GKFX的首席市场分析师James Hughes说。

“许多人会说并不会很快出现全球危机，但鉴于英国依赖从其他国家的借款来为赤字融资，全球债务快速增长的趋势描绘了一幅让人十分担忧的图景。”

英镑兑欧元小跌不到0.1%，至0.8532英镑，兑美元大致持稳于1.2493美元。(完)

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