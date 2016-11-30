版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 17:37 BJT

全球贵金属：11月29日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦不变

路透11月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量持平，同期
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期       变动    增减
    SPDR      28,455,044.8   11月29日     28,455,044.8   11月28日     0.0   0.00%
    iShares  346,150,892.6   11月29日    346,150,892.6   11月28日     0.0   0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王琛；审校 汪红英)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐