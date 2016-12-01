台湾货币市场：月初资金转趋宽松短率走低，短票及RP利率全面下滑

* 资金转趋宽松，拆款利率走低 * 短票利率越晚越便宜，跌破0.5% * RP市场资金变多，利率节节下滑 记者 罗两莎 路透台北12月1日 - 台湾银行间短率周四走低。资金调度人士指出，今天市场资金已趋宽松，拆款利率亦 节节下滑，惟大型银行开给票券商的一周利率仍开在0.50%，对银行则往下调至0.30-0.35%。 他们说，昨天已有感受到资金开始变得比较宽松，而各大票券公司今天资金缺口都不大，拆款需求较弱， 部分银行〞主动出击〞，四处打电话为资金找寻出路。 〞今天好松喔，好多人打来问我要不要钱，本土和外商都有喔，有些到期的都给还我(未续拆)。〞大型银 行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，因今天是月初，市场暂时摆脱上月中旬后资金紧俏局面，市场钱突然变多了 ，为顺应市场资金状况，已适度拉低利率消化资金。 多位票券商资调人员说， 今天资金缺口不大，仅少量拆入，一周拆在0.40%。 本地时间 12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.900 31.890 台湾加权股价指数<.TWII 9,268.08 9,240.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.190% 0.178-0.400% --一周拆款利率区间 0.180-0.500% 0.188-0.560% --两周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.450-0.550% **短票利率走跌** 短票方面，票券商交易员表示，早盘因市场资金状况混沌不明，开盘利率下跌幅度有限；但随着资金逐渐 变多，利率出现〞越晚越便宜〞的情况；利率亦自早盘的0.53%一路下滑至0.45%。 〞一大早利率有人还开0.50%以上，因为情况混沌不明顿嘛，后面就下来了。〞一大型票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.45-0.53%，上日在0.50-0.55%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率为0.529%，利率区间在0.29-0.60%，成交金额50.9 4亿台币；前日加权平均利率为0.51%，区间在0.33-0.57%，成交金额56.97亿台币。 自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.540%，区间在0.29-0.56%，成交金额为65.48亿台币；前日加 权平均利率在0.435%，区间在0.35-0.60%，成交量21.10亿台币。 台湾央行周四存单到期存单1,659.50亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期定存单金额共1兆(万亿)782.5亿台币；周五2,307.50亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三银行超额准备为11亿台币，累计超额准备为1兆(万亿)3,471亿台币 、加计前期1%的超额准备为1兆4,921亿台币。 **RP利率下滑* 债券附买回（RP）市场方面，票券商交易员指出，今天资金情况跟上月底比较可谓天壤之别，资金〞紧〞 报暂告解除，利率节节走低，但部分昨天下午预先匡好的利率因来不及反应，仍在较高的水准。 〞钱变多，看到两条鱼了，利率有稍微低了一点。〞一大型票券商交易员说。 在证券商方面，交易员表示，早盘大家把利率撑在较高的水准，惟之后都发现资金渐渐变多，利率亦跟 着往下调，亦使今天利率报价区间还是宽。 〞开盘时大家还在撑着，但银行和寿险都主动打来问我要不要钱？利率都往下了。〞一大型证券商交易员 说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率明显走低，短天期银行承做公债RP利率主要落在0.30-0.35% ，上日在0.40-0.45%；公司债附买回利率主要成交在0.40-0.43%，上日在0.42-0.50%。 大型票券商与金融机构公司债成交利率区间缩减，利率明显走低；短天期公债附买回利率参考区间在0.25 -0.26%；上日在0.27-0.42%；短天期公司债附买回利率落在0.30-0.42%，上日在0.37-0.45%；与银行承做公债 参考利率区间为0.30-0.40%，上日在0.33-0.48%；公司债利率区间在0.33-0.0.42%，上日在0.37-0.45%。(完) (审校 杨淑祯)