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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 17:57 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌4.9%受沪胶下跌拖累，但创10年最大月线涨幅

截至周三收盘，TOCOM期胶自8月底以来已上涨50%，最近曾触及一年半高位，受助于上海期市走高以及中国经济出现改善的迹象。

上海期交所主力5月期胶合约 跌1,340元人民币，收报每吨17,775元人民币(2,583.09美元)。

“东京市场可能下跌至近期的支撑位212日圆，因近期大涨后投资者寻求调整仓位，”Gu说道。

“如果投资者开始关注日本库存下降，市场或将再次反弹。”

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月期胶 最新报每公斤168.1美分，下跌4.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/王琛；审校 王洋/刘秀红)

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