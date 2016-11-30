欧元债市：公债收益率下滑，欧洲央行报导缓解意大利相关疑虑

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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意大利和奥地利政府公债扳回本周稍早的部分跌幅，两个国家将在周日迎来至关重要的投票。意大利是宪改公投，奥地利将选出一位总统，有可能成为欧盟首个产生极右翼领导人的国家。
意大利10年期公债收益率 一度跌3个基点至1.95%，之后回升到1.96%。
其它多数欧元区公债下跌2-4个基点不等。
德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.20%，荷兰和奥地利指标公债也是相似走势。（完）
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(编译 蔡美珍/高琦 审校 白云/艾茂林)
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