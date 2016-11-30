国际油市：油价跳涨逾5%，受OPEC有望达成减产协议激励

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，他认为市场的基本面在向好的方向发展，而OPEC“正在接近达成协议”。

“油价波动的幅度显示没人想赶不上船。必须有一个减产的总体共识，是不是构成利好我不知道，但这是一个多米诺效应，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga说。

伊拉克一位代表周三表示，将达成某种形式的协议，伊朗油长也表示对前景表示乐观。

交易员表示市场较为紧张，油价可能急剧波动，是跌是涨取决于OPEC维也纳会议进展情况。

油价上日跌近4%，因沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克对于减产细节仍有争论。

高盛、巴克莱和澳新银行的分析师都认为，如果OPEC达成协议，油价将很快升到每桶50美元上方。若达不成协议，则油价料将跌到40美元略上方。

石油输出国组织(OPEC)周三展开限制石油产量及支撑油价协议的讨论，沙特阿拉伯施压要求伊朗与伊拉克完全参与行动，遭到伊朗与伊拉克的反抗。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻