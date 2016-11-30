国际油市：油价跳涨逾5%，受OPEC有望达成减产协议激励

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，他认为市场的基本面在向好的方向发展，而OPEC“正在接近达成协议”。
“油价波动的幅度显示没人想赶不上船。必须有一个减产的总体共识，是不是构成利好我不知道，但这是一个多米诺效应，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga说。
伊拉克一位代表周三表示，将达成某种形式的协议，伊朗油长也表示对前景表示乐观。
交易员表示市场较为紧张，油价可能急剧波动，是跌是涨取决于OPEC维也纳会议进展情况。
油价上日跌近4%，因沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克对于减产细节仍有争论。
高盛、巴克莱和澳新银行的分析师都认为，如果OPEC达成协议，油价将很快升到每桶50美元上方。若达不成协议，则油价料将跌到40美元略上方。
石油输出国组织(OPEC)周三展开限制石油产量及支撑油价协议的讨论，沙特阿拉伯施压要求伊朗与伊拉克完全参与行动，遭到伊朗与伊拉克的反抗。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 王颖/刘秀红)
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