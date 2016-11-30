意大利金融：投资者不敢心存侥幸，公投前做空押注和CDS飙升--IHS

路透伦敦11月30日 - 数据公司IHS Markit显示，由于投资者在周日的意大利修宪公投前变得越来越担心，对意大利股市将下跌的押注以及对冲主权违约风险的需求今年均大幅增加。

由于公投的潜在影响削弱了持有意大利资产的吸引力，意大利蓝筹股指数 今年以来已下跌逾20%，公债收益率(殖利率)也大幅上升。

进入静默期之前发布的民调结果显示，周日公投中反对票将占据上风，这将打乱意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的改革计划。

“对于意大利即将进行的公投，市场不愿作任何冒险，在周日公投即将到来之际，股市和债券投资者都积极寻求对冲风险，”IHS Markit在一份报告中说。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)