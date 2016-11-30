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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 18:25 BJT

东南亚股市：OPEC会议之前走高，越南股市反弹

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   347.01     2.05   +0.59   +4.26   332.82
    新加坡                     2904.02    24.88   +0.86   +0.74  2882.73
    马来西亚                  1619.12    -7.81   -0.48   -4.34  1692.51
    泰国                      1510.24    13.06   +0.87  +17.25  1288.02
    印尼                      5148.91    12.24   +0.24  +12.10  4593.01
    越南                        665.07     6.81   +1.03  +14.86   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王颖/汪红英；审校 白云/刘秀红)

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