中国外汇：应理性看待汇率波动，集体非理性时可调控跨境资本流动--专家

路透北京11月30日 - 新华社周三报导援引中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，基于理性的考虑进行资产多元化配置，外汇市场就不会乱。但如果市场出现了集体非理性的行为，为防范系统性金融风险，临时采取一些调控跨境资本流动的政策措施也是必要的。这不仅有利于中国金融的稳定，也有利于世界金融稳定。

管涛在接受专访时称，要理性看待人民币汇率的正常波动，才能维持跨境资本的有序流动和外汇市场的有序运行。大部分人并不能准确预判美元指数的短期走势，更难说长期走势。这种情况下，可取的方法是对中国经济的基本面状况做出预判。

“只要相信中国经济没有大的问题，即使有外部冲击，也将是暂时的、阶段性的。诚然，中国经济在转型升级的过程中正经历挑战。”他称。

他并表示，市场汇率围绕均衡汇率上下波动是再正常不过的经济现象；均衡汇率通常是通过交易试错的方式，事后观察判断出来的。汇率由市场供求决定的最大问题是，汇率容易出现过度升值或者贬值的超调。当市场普遍看多的时候，就选择性地相信好的消息；当市场普遍看空的时候，就选择性地相信坏的消息。这种意见分歧，不经过时间和实践的检验，谁也无法说服谁。

他称，随着中国居民收入水平提高，资产多元化配置是大势所趋。自2014年二季度起，中国国际收支口径的资产项下就由净流入转为净流出，这种流出本是有序的，只是2015年下半年市场一致性的贬值预期形成，才导致外汇供求关系急剧变化。

进入2016年二季度以后，海外对于中国经济硬着陆的担忧逐渐缓解，境外机构和个人又重新配置人民币股票和债券资产。同时，香港市场上一年期无本金交割的人民币远期（NDF），当前也不过溢价2,000多个基点，与亚洲金融危机时期上万点的溢价不可同日而语。

“即便在完全开放的情况下，本土化投资偏好，投资自己熟悉的市场、熟悉的产品，依然是全球资产配置要遵循的基本准则。仅仅因为规避汇率波动风险，就贸然增加外汇资产或者境外资产配置，很可能是才出狼穴又入虎口。”管涛表示。

他指出，正如货币当局一再强调的，中国的外汇储备还很充裕，中国对外基础偿付能力是有保证的。关键是市场主体应该回归基本面分析，避免个体理性、集体非理性的羊群效应。

“有必要指出的是，金融回归服务实体经济，是世界反思本轮国际金融危机的一条重要教训。上世纪80年代末期，日本企业横扫美国的地标建筑、娱乐公司，发出‘买下美国’的豪言壮语，最终蒙受失败。其殷鉴不远，应该引以为戒。”他称。