中国财政：地方应在批准限额内举借政府债务，非政府债存量债务纳入预算管理

路透北京12月1日 - 中国财政部日前发布地方政府一般债务及专项债务预算管理办法，要求各省、自治区、直辖市应当在批准限额内举借政府债务，本地区地方政府债务余额不得超过国务院批准的地方政府债务限额，同时将非政府债券形式存量债务纳入预算管理。

财政部有关负责人周四在答记者问时称，由国务院确定各省级政府债务限额，省级政府确定省本级及各市县政府债务限额；对于非政府债券形式存量债务，债务人为地方政府及其部门的，应当在国务院规定期限内置换成政府债券；债务人为企事业单位或个人，且债权人同意置换成政府债券的，地方政府应当予以置换。

“将地方政府债务分类纳入预算管理，改变了以往一些地方政府通过融资平台公司举债后债务资金游离于监管之外的局面，有利于规范地方政府举债行为，实现对地方政府债务‘借、用、还’的全过程监控，增强地方政府债务透明度。”该负责人称。

财政部称，办法从债务限额确定、预算编制和批复、预算执行和决算、非债券形式债务纳入预算、监督管理等方面，提出规范地方政府债务预算管理的工作要求。、

在规范预算编制和批复的流程方面，办法细化了债务收支列入预算草案或者预算调整方案的编制内容、审批程序、科目使用等，推动政府举借债务和使用债券资金的规范化、制度化。

在严格预算执行方面，办法细化了债券发行、转贷、使用，还本付息和发行费用支付的处理方法，保障偿债资金来源，维护政府信用。

中国财政部此前称，将督促地方严格落实政府债务限额管理和预算管理，严格控制地方政府债务规模，规范政府举债程序。

中国国务院此前发布地方政府性债务风险应急处置预案，表示存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务，地方政府对存量或有债务仅依法承担适当民事赔偿责任。

财政部数据显示，截至2015年末，中国地方政府债务16万亿元，如果以债务率（债务余额/综合财力）衡量地方政府债务水平，2015年地方政府债务率为89.2%，低于国际通行的警戒标准。（完）

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here (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)