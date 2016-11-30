国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，但强势或不能持久

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周三扩大涨势，升至六日高位每吨77.95美元，交易商指，因受布兰特原油价格下跌影响。
以基本面来说，他们预计至少未来两个月石脑油供应充足。
“石脑油裂解价差上升是因布兰特原油价格下跌。布兰特原油上涨是在新加坡现货市场收盘后出现的。总体来说，石脑油走软，因为更多欧洲船货驶往亚洲，”新加坡一交易商称。
“过去几天基于成本加运费(C&F)的现货价下跌。离岸价升水上涨可能是因为出现空头回补，”他补充称。
以印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)为例，该公司本周向维多售出3.5万吨石脑油，船期为12月20-22日，离岸价为较其自身价格公式每吨升水9至10美元。
这高于该公司之前售出的一批船货，那一批货船期为11月25-27日，升水幅度为每吨6美元。
新加坡现货市场达成五笔交易，其中三笔是汽油，两笔是石脑油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 母红)
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