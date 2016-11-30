全球航运：波罗的海乾散货运价指数小升，因巴拿马型和小型船舶需求增强

路透11月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三小幅上升，因巴拿马型和小型船舶需求上升，抵销海岬型船需求下降的影响。

整体乾散货运价指数 升2点，或0.17%，报1,204点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌41点，或1.78%，至2,263点。海岬型船舶日均获利降356美元，报14,812美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升41点，或2.88%，报1,465点。日均获利升327美元，报11,688美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。