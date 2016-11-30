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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 22:43 BJT

标题新闻：印尼的OPEC成员国地位暂时中止，OPEC同意将其产量配额分配给部分成员国-消息人士

OPEC为石油输出国组织
    
    以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本
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 (编译 刘静；审校)

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