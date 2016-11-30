金属期市：期铜跌至一周低位后尾盘反弹2%，受助于油价猛涨

* 铜价可望录得2006年来最大月度升幅

* 中国仍然是工业金属需求的关键

路透伦敦11月30日 - 期铜跌至一周低位，因投资者减少看涨铜价的押注，他们对本月价格急升是基于稳健基本面的疑虑日益加重。

伦敦金属交易所(LME)期铜 下跌至一周低位5,612.50美元，尾盘收升2%，报5,825美元，交易商表示，部份因为油价急升超过7%，至每桶50美元以上的一个月高位。

期铜周一触及去年6月来最高的6,045.50美元。

“基本面没有真正改变，投机性资金流向已发生逆转，”Haitong Bank分析师Andrew Keen说。

“交易所铜库存持平，市场面临炼厂产能大幅提升，这可能对市场利空。人们跟随价格对基本面进行解读，而不是反方向的。”

本月铜价可望上涨近20%，将为2006年4月来最大单月升幅。

11月铜价上涨的原因是美国共和党总统候选人特朗普胜选，许多人预计他将增加基建支出，令商品需求上升。

但分析师说，这仅会令全球需求温和上升，中国仍然是需求最重要的元素。中国占全球铜消费近一半。

工业金属受到提振，因在人民币汇率不断下跌情况下，中国基金和散户买入。

“以美元计价的金属是对冲工具，”一交易商表示，他补充说，未来数日铜价可能测试费波纳奇支持位5,500美元。

上海金属期货周三遭遇沉重卖压，期锌、期铜和期铅都急剧下跌，因在上海期交所推出遏制钢铁价格上涨的举措后，围绕中国人民币流动性的担忧又进一步打压人气。交易商称，由于中国央行从金融体系抽回资金，导致流动性紧张，上海银行间市场的人民币借款成本扬升至两个月高位。

金属市场也密切关注石油输出国组织(OPEC)会议。OPEC消息人士周三告诉路透称，OPEC已经就2008年以来首个减产协议达成一致，沙特接受了大幅减产提议，并同意伊朗将产量冻结在制裁前水平。