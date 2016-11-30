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货币新闻 | 2016年 12月 1日 星期四 03:12 BJT

标题新闻：美国9月原油日需求同比升2.3%或44.6万桶，汽油需求升2.2%，馏分油需求降3.2%－EIA

美国能源资料协会(EIA)
    
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