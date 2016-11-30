欧洲汇市：OPEC减产协议帮助英镑/欧元创2009年来最佳月度表现

路透伦敦11月30日 - 英镑兑欧元在周三伦敦尾盘急升至11周高位，势将录得2009年1月来的最佳月度表现，因石油输出国组织(OPEC)减产协议令欧元兑美元下跌。

英镑稍早下跌，交易员称，因投资者月底重新平衡投资组合。本月英镑兑美元录得4月来表现最好的一个月。

英镑兑欧元上扬0.7%，至0.8456英镑，为9月初来最高。欧元下挫近1%，此前石油输出国组织(OPEC)消息人士告诉路透称，OPEC已经就2008年以来首个减产协议达成一致。

11月，英镑兑美元升1.7%。

英镑兑欧元本月上升近6%。但今年迄今英镑大跌，将录得2008年金融危机以来最差的年度表现，受累于英国公投前的不确性和明年启动退欧磋商英镑将继续下跌的预期。

周三公布的调查显示，英国消费者信心降至6月公投退欧后以来的最低水准，因对经济的担忧加剧。