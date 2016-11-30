欧洲汇市：OPEC减产协议帮助英镑/欧元创2009年来最佳月度表现

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月30日 - 英镑兑欧元在周三伦敦尾盘急升至11周高位，势将录得2009年1月来的最佳月度表现，因石油输出国组织(OPEC)减产协议令欧元兑美元下跌。
英镑稍早下跌，交易员称，因投资者月底重新平衡投资组合。本月英镑兑美元录得4月来表现最好的一个月。
英镑兑欧元上扬0.7%，至0.8456英镑，为9月初来最高。欧元下挫近1%，此前石油输出国组织(OPEC)消息人士告诉路透称，OPEC已经就2008年以来首个减产协议达成一致。
11月，英镑兑美元升1.7%。
英镑兑欧元本月上升近6%。但今年迄今英镑大跌，将录得2008年金融危机以来最差的年度表现，受累于英国公投前的不确性和明年启动退欧磋商英镑将继续下跌的预期。
周三公布的调查显示，英国消费者信心降至6月公投退欧后以来的最低水准，因对经济的担忧加剧。
投资者也在消化有关苏格兰皇家银行(RBS)的消息。该行周三称，已与英国央行的监管机构达成一项行动计划，提高其资本金水平。此前苏皇银行未能通过英国央行的银行业压力测试。 (完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。