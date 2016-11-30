纽约期市：伦敦可可跌至一年半低位，阿拉比卡咖啡降至八周低点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦11月30日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周三跌至一年半低位，因与期权相关的卖盘令西非供应增加引发的跌势加速。
阿拉比卡咖啡期货也扩大跌幅，降至近八周最低，因美元兑一篮子六种主要货币上涨。原糖收高，此前触及三个半月低点。
伦敦3月可可 收跌12英镑，或0.6%，报每吨1,956英镑，此前触及2015年4月来最低水准1,942美元。14日相对强弱指标仍在技术超卖水准。
次月伦敦可可在11月下跌11%，为五年来最差月度表现。
交易员表示，部分伦敦可可卖盘和12月期权合约在周三1200 GMT到期有关。
3月纽约可可 收跌26美元，或1.1%，报每吨2,389美元。该合约在11月下跌9.6%，为过去七个月内第六个月下跌。
原糖期货收高，此前跌至三个半月低位，并寻获支撑。
3月原糖期货 收涨0.15美分，或0.8%，报每磅19.81美分，此前跌至19.50美分，此为8月12日盘中低位。
3月白糖期货 收涨1.20美元，或0.2%，报每吨526.40美元
3月阿拉比卡咖啡 收跌2.45美分，或1.6%，报每磅1.506美元。该合约在11月下跌10.1%，为2015年2月来次月合约表现最差的一个月。
1月罗布斯塔咖啡 收跌20美元，或0.98%，报每吨2,026美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。