纽约期市：伦敦可可跌至一年半低位，阿拉比卡咖啡降至八周低点

路透纽约/伦敦11月30日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周三跌至一年半低位，因与期权相关的卖盘令西非供应增加引发的跌势加速。

阿拉比卡咖啡期货也扩大跌幅，降至近八周最低，因美元兑一篮子六种主要货币上涨。原糖收高，此前触及三个半月低点。

伦敦3月可可 收跌12英镑，或0.6%，报每吨1,956英镑，此前触及2015年4月来最低水准1,942美元。14日相对强弱指标仍在技术超卖水准。

次月伦敦可可在11月下跌11%，为五年来最差月度表现。

交易员表示，部分伦敦可可卖盘和12月期权合约在周三1200 GMT到期有关。

3月纽约可可 收跌26美元，或1.1%，报每吨2,389美元。该合约在11月下跌9.6%，为过去七个月内第六个月下跌。

原糖期货收高，此前跌至三个半月低位，并寻获支撑。

3月原糖期货 收涨0.15美分，或0.8%，报每磅19.81美分，此前跌至19.50美分，此为8月12日盘中低位。

3月白糖期货 收涨1.20美元，或0.2%，报每吨526.40美元

3月阿拉比卡咖啡 收跌2.45美分，或1.6%，报每磅1.506美元。该合约在11月下跌10.1%，为2015年2月来次月合约表现最差的一个月。

1月罗布斯塔咖啡 收跌20美元，或0.98%，报每吨2,026美元。(完)

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