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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因美元上涨

路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下跌，因美元 上涨，凸显本已疲弱的美国小麦出口前景。

指标CBOT软红冬麦 跌穿20日波林格区间低端的技术支撑位，收位接近日内低点。

市场预计，周四早美国农业部报告将显示，截至11月24日该周出口销售小麦30-50万吨，低于之前一周的71.2451万吨。

本月，CBOT软红冬麦 下跌3.2%。

CBOT-12月小麦期货 下跌3-1/2美分，结算价报3.80-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为112,960口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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