版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 05:37 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因OPEC减产协议提振通胀预期

* OPEC减产协议提振通胀预期
    * 特朗普提名的财长Steven Mnuchin谈及刺激计划和发债，公债跌势
加剧
    * 焦点在周五出炉的就业报告

    路透纽约11月30日 - 美国公债收益率周三上涨，因石油输出国组织(
OPEC)达成2008年以来首个减产协议，导致油价急升逾8%，并提振通胀预
期。
    
    OPEC周三同意了成员国阿尔及利亚提出的减产约4.5%，或每日减产约
120万桶的建议。 

    “大部份市场走势和OPEC消息有关，”Jefferies货币市场分析师Tho
mas Simons说。
    
    指标10年期公债 价格下跌17/32，收益率从周二的2.30%
升至2.36%。
        
    对通胀蚕食公债价值最敏感的30年期公债 价格大跌1-1/1
2，收益率从周二的2.95%攀升至3.02%。
    
    对美国政府将增加财政刺激力度的预期加重公债价格跌势。
    
    11月8月特朗普意外当选美国总统后，美国公债收益率一路急升，因
投资人押注，特朗普将采取增加支出和负债，并刺激成长和通胀的政策。

    特朗普提名的财长人选Steven Mnuchin周三称，政府将把税收改革及
贸易协议调整作为其工作的重中之重，力争使美国经济保持3-4%的持续增
长步伐。
    Mnuchin还表示，将评估发售年期在30年以上公债的可能性，以缓冲
升息带来的影响。他的言论给长债带来进一步压力。
    
    美国公债的平均年期已经在不断增加。截至9月底，美国公债的平均
年期达到70个月，为2001年来最高，高于金融危机期间触及的低位49个月
。
    
    但一些预估显示，到本世纪20年代中期，未偿还美国公债平均年期将
增至80个月或以上。
    
    周三数据显示，11月美国民间就业岗位增加，上月消费者支出增长。
    
    路透调查的100位分析师的预估中值为，美国11月非农就业岗位料将
增加17.5万个。
    
    -----------------------1952 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-25/32   (-01/32)     1.111
    五年期公债      99-21/32   (-07/32)     1.826
    10年期公债     96-26/32   (-17/32)     2.363
    30年期公债   　97-05/32 (-1-12/32)     3.021(完)
    
　　

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐