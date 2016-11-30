美国债市：公债收益率上涨，因OPEC减产协议提振通胀预期

* OPEC减产协议提振通胀预期 * 特朗普提名的财长Steven Mnuchin谈及刺激计划和发债，公债跌势 加剧 * 焦点在周五出炉的就业报告 路透纽约11月30日 - 美国公债收益率周三上涨，因石油输出国组织( OPEC)达成2008年以来首个减产协议，导致油价急升逾8%，并提振通胀预 期。 OPEC周三同意了成员国阿尔及利亚提出的减产约4.5%，或每日减产约 120万桶的建议。 “大部份市场走势和OPEC消息有关，”Jefferies货币市场分析师Tho mas Simons说。 指标10年期公债 价格下跌17/32，收益率从周二的2.30% 升至2.36%。 对通胀蚕食公债价值最敏感的30年期公债 价格大跌1-1/1 2，收益率从周二的2.95%攀升至3.02%。 对美国政府将增加财政刺激力度的预期加重公债价格跌势。 11月8月特朗普意外当选美国总统后，美国公债收益率一路急升，因 投资人押注，特朗普将采取增加支出和负债，并刺激成长和通胀的政策。 特朗普提名的财长人选Steven Mnuchin周三称，政府将把税收改革及 贸易协议调整作为其工作的重中之重，力争使美国经济保持3-4%的持续增 长步伐。 Mnuchin还表示，将评估发售年期在30年以上公债的可能性，以缓冲 升息带来的影响。他的言论给长债带来进一步压力。 美国公债的平均年期已经在不断增加。截至9月底，美国公债的平均 年期达到70个月，为2001年来最高，高于金融危机期间触及的低位49个月 。 但一些预估显示，到本世纪20年代中期，未偿还美国公债平均年期将 增至80个月或以上。 周三数据显示，11月美国民间就业岗位增加，上月消费者支出增长。 路透调查的100位分析师的预估中值为，美国11月非农就业岗位料将 增加17.5万个。 -----------------------1952 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-25/32 (-01/32) 1.111 五年期公债 99-21/32 (-07/32) 1.826 10年期公债 96-26/32 (-17/32) 2.363 30年期公债 97-05/32 (-1-12/32) 3.021(完)