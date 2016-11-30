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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 06:16 BJT

标题新闻：新西兰第三季贸易条件较前季下降1.8%，出口物价下降2.8%，进口物价下跌1%--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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