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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 06:17 BJT

加拿大股市：月线上涨2%，受OPEC减产协议带动能源股急升提振

路透多伦多11月30日 - 加拿大股市周三盘中升至近18个月高位，因主要产油国达成限产协议，带动加拿大能源股急升。

能源股暴涨7.9%，因原油价格飞涨。

石油输出国组织(OPEC)消息人士周三告诉路透称，OPEC已经就2008年以来首个减产协议达成一致，沙特接受了大幅减产提议，并同意伊朗将产量冻结在制裁前水平。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨83.04点，或0.55%，报15,082.85点；早盘触及去年6月3日来最高15,141.02点。该指数在11月升2%。10大类股中有八种上升。

金融股涨0.7%，工业股升0.8%，金矿股下跌。(完)

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