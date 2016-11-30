加拿大股市：月线上涨2%，受OPEC减产协议带动能源股急升提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多11月30日 - 加拿大股市周三盘中升至近18个月高位，因主要产油国达成限产协议，带动加拿大能源股急升。
能源股暴涨7.9%，因原油价格飞涨。
石油输出国组织(OPEC)消息人士周三告诉路透称，OPEC已经就2008年以来首个减产协议达成一致，沙特接受了大幅减产提议，并同意伊朗将产量冻结在制裁前水平。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨83.04点，或0.55%，报15,082.85点；早盘触及去年6月3日来最高15,141.02点。该指数在11月升2%。10大类股中有八种上升。
金融股涨0.7%，工业股升0.8%，金矿股下跌。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。