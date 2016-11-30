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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 06:35 BJT

****澳新经济指标预测--12月1日-12月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值 

    11月28日当周
    
    11月30日(三)
    2230 澳洲AIG制造业指数                         11月        --           50.9
    
    12月1日(四)
    0030 澳洲资本支出(较前季)                    第三季      -2.5%         -5.4%
              建筑资本支出(较前季)                             --         -10.6%
              厂房/机械设备资本支出                            --          +2.8%
    
    12月2日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                      10月      +0.3%         +0.6%
    
    12月5日当周
    
    12月4日(日)
    2230 澳洲AIG服务业指数                         11月        --           50.5
    
    12月5日(一)
    0030 澳洲企业库存                             第三季       --          +0.3%
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                       11月        --          +1.0% 
    
    12月6日(二)
    0030 澳洲经常帐收支(亿澳元)                   第三季       --       逆差155.4
    0330 澳洲央行利率决定                          12月        --            1.5% 
    2145 新西兰制造业销售(较前季)                 第三季       --           +2.8%  
    2230 澳洲AIG建筑业指数                         11月        --            45.9 
    
    12月7日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季       --           +0.5% 
                              (较上年同期)                     --           +3.3%
    
    12月8日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            10月        --       逆差12.27
                       进口                                    --           -1.0%
                       出口                                    --           +2.0% 
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)              11月        --           +0.6%
                             (较上年同期)                      --           +4.2%
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 侯雪苹；审校 张荻)

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