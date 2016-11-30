《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月30日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 94.02 -0.97 -1.02 3641871 京东 26.87 +0.02 +0.07 15082717 新浪 77.06 -1.98 -2.51 8430358 搜狐 34.63 -0.42 -1.20 181961 网易 224.10 -5.94 -2.58 1074111 百度 166.95 -2.23 -1.32 2579732 台湾 台湾积体电路 29.69 +0.14 +0.47 1715817 联电 1.82 -0.01 -0.55 131625 日月光 5.37 -0.06 -1.10 125481 硅品精密 7.50 +0.03 +0.40 165553 和信超媒体 2.55 -0.08 -3.04 15137 友达 3.59 +0.01 +0.28 116209 中华电信 33.35 -0.28 -0.83 170682 台湾国际航电 52.16 +0.17 +0.33 1433526 香港 中国移动 54.69 +0.40 +0.74 149906 中国联通 12.03 +0.75 +6.65 298343 中国电信 48.87 +1.91 +4.07 21297 中芯国际 6.69 -0.04 -0.59 8033 电讯盈科 5.91 +0.25 +4.42 2054 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 王丽鑫)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。