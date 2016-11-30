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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          94.02    -0.97    -1.02   3641871
    京东                26.87    +0.02    +0.07  15082717
    新浪              77.06    -1.98    -2.51   8430358
    搜狐              34.63    -0.42    -1.20    181961
    网易             224.10    -5.94    -2.58   1074111
    百度             166.95    -2.23    -1.32   2579732
    
    台湾
    台湾积体电路       29.69    +0.14    +0.47   1715817
    联电                1.82    -0.01    -0.55    131625
    日月光              5.37    -0.06    -1.10    125481
    硅品精密           7.50    +0.03    +0.40    165553
    和信超媒体         2.55    -0.08    -3.04     15137
    友达                3.59    +0.01    +0.28    116209
    中华电信           33.35    -0.28    -0.83    170682
    台湾国际航电      52.16    +0.17    +0.33   1433526
    
    香港
    中国移动           54.69    +0.40    +0.74    149906
    中国联通           12.03    +0.75    +6.65    298343
    中国电信           48.87    +1.91    +4.07     21297
    中芯国际            6.69    -0.04    -0.59      8033
    电讯盈科         5.91    +0.25    +4.42      2054
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 王丽鑫)

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