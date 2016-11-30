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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 06:42 BJT

全球贵金属：11月30日SPDR黄金持仓下降0.13%，或1.18吨

路透11月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量下降0.13%至883.86吨，周二为885.04吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从28,455,044.75盎司降至28,416,914.99盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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