日韩经济指标预测--12月1日-12月8日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日当周 11月30日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.3% 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余70.6 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,606 外资投资日本股票(亿日圆) 买超4,617 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +3.1% 12月1日(四) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 顺差69.7 出口(较上年同期) +1.2% -3.2% 进口(较上年同期) +2.9% -4.8% 0030 日本日经制造业PMI 11月 -- 51.1 0030 韩国日经制造业PMI 11月 -- 48.0 2300 韩国GDP(较前季) 第三季 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.7% 12月2日(五) 暂无重要经济数据。 12月5日当周 12月4日(日) 0500 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,751.7 12月5日(一) 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 42.3 12月6日(二) 0000 日本加班工资 10月 -- -1.3% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正14 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,428 12月7日(三) 0500 日本同时指标 10月 -- +0.2 领先指标 -- -0.4 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余18,210 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 -- +2.2% GDP(较前季) -- +0.5% 12月7-8日 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.4% 12月8日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 49.3 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正2.9 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。