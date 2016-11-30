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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 07:48 BJT

金砖国家：11月30日股汇市收盘纵览

路透12月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月30日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.51%，报862.83点。

中国股市：沪综指收跌1%，大宗商品期价下跌拖累周期股回调

中国汇市：人民币连四日收升，本月跌幅1.69%创去年8月以来最大

香港股市：反弹但涨幅有限，市场等待OPEC会议

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巴西股市：收盘上涨，因原油价格大涨带动巴西国家石油公司(Petrobras) 飙升9.14%；指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.51%，报61,906.357点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3858/73，上日收报3.3942/57。

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南非股市：月线连续第四个月下跌，因在美元再度上涨以及美国经济出现走强迹象之际，投资人避开高风险资产。指标Top-40指数 收盘上涨0.2%，报43,691.42点；大盘综合指数 收盘上涨0.1%，报50,209.43点。

南非汇市：兰特下跌，因全球风险意愿降温

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印度股市：连续第四日上涨，在央行允许银行业者将500及1,000卢比旧钞纳入部分现金余额计算，以利业者更易于达成现金准备率规定之后，银行股大涨。不过本月印度股市创下2月以来最大单月跌幅，受到废除旧钞事件及外资强烈卖压影响。BSE指数 收盘上涨0.98%，报26,652.81点；NSE指数 收盘上涨1.01%，报8,224.5点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.39，上日收报68.65。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.31%，报1,029.05点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.06%，报538.79点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.49%，报64.14；卢布兑欧元 升值1.92%，报67.99。(完) (整理 张明钧; 审校 戴素萍)

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