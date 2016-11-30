金砖国家：11月30日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月30日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.51%，报862.83点。
中国股市：沪综指收跌1%，大宗商品期价下跌拖累周期股回调
中国汇市：人民币连四日收升，本月跌幅1.69%创去年8月以来最大
香港股市：反弹但涨幅有限，市场等待OPEC会议
============================================================================
巴西股市：收盘上涨，因原油价格大涨带动巴西国家石油公司(Petrobras) 飙升9.14%；指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.51%，报61,906.357点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3858/73，上日收报3.3942/57。
============================================================================
南非股市：月线连续第四个月下跌，因在美元再度上涨以及美国经济出现走强迹象之际，投资人避开高风险资产。指标Top-40指数 收盘上涨0.2%，报43,691.42点；大盘综合指数 收盘上涨0.1%，报50,209.43点。
南非汇市：兰特下跌，因全球风险意愿降温
=========================================================================
印度股市：连续第四日上涨，在央行允许银行业者将500及1,000卢比旧钞纳入部分现金余额计算，以利业者更易于达成现金准备率规定之后，银行股大涨。不过本月印度股市创下2月以来最大单月跌幅，受到废除旧钞事件及外资强烈卖压影响。BSE指数 收盘上涨0.98%，报26,652.81点；NSE指数 收盘上涨1.01%，报8,224.5点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.39，上日收报68.65。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.31%，报1,029.05点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.06%，报538.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.49%，报64.14；卢布兑欧元 升值1.92%，报67.99。(完) (整理 张明钧; 审校 戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。