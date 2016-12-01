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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:09 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京12月1日 - 周四出炉的资本流动数据显示，11月26日止当周
外资继续买超日股。
    
    外资11月26日止当周在日本股市买超3,305亿日圆，前一周为买超4,6
15亿日圆。
    
    日本投资人最近一周转为买超海外债券1,123亿日圆，前一周为卖超2
,604亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：  
                         股市           债市        货币市场
    11月20日-11月26日   +330.5          +22.0         +160.4
    11月13日-11月19日   +461.5r      -1,109.3r      +1,419.7r
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市         货币市场
    11月20日-11月26日   +117.8         +112.3          +16.6    
  
    11月13日-11月19日   +678.0r        -260.4r          -9.9 
    11月 6日-11月12日   +339.8         +466.1r         -31.3 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)
      

 (编译 龚芳; 审校 杜明霞)

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