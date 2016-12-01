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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:21 BJT

韩国数据：11月通胀按年升幅维持在八个月高位，但逊于预估

11月CPI较前月下滑0.1%，调查预估为上升0.1%。

农产品、家畜及水产成本较上年同期跳涨7.9%；服务业价格上涨1.8%，支持了整体物价指数。

1.3%的通胀率仍低于韩国央行2%的目标，使得央行有空间将利率从当前纪录低位1.25%进一步下调。

大多数分析师预期韩国央行在12月会议将维持利率于1.25%不变，因其将评估韩国总统朴槿惠政治丑闻及美国若升息所带来的影响。

11月扣除石油和农产品的核心CPI较上年同期上涨1.4%，低于10月的同比升幅1.5%。(完) (编译 侯雪苹/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)

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