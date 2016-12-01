《中国报摘》--中国证券报12月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取全面推开营改增试点减轻税负情况汇报，决定实行增值税定额返还以保障地方既有财力。
* 其他:
--保监会1-10月统计数据显示，期末保险资金运用余额达12.9万亿元人民币，较年初增长15%。其中，银行存款占比18.00%、债券占比33.66%、股票和证券投资基金占比14.42%，其他投资占比33.93%。
--央行货币政策委员黄益平表示，稳健货币政策短期应保持不变 建议将明年经济增长目标区间放宽至6%-7%。
--格力电器 称，前海人寿自11月17日至11月28日期间大量购入公司股票，持股比例由今年三季度末的0.99%上升至4.13%，持股排名由第六上升至第三。
--金科股份 公告，天津润泽物业管理和天津润鼎物业管理公司，在11月11日至28日增持公司股份1.62亿股，占比3.04%。本次增持后，融创孙宏斌旗下公司合计持有金科股份占比从16.96%升到20%。
--*ST黑豹 收到上海证券交易所问询函，要求公司补充披露2015年3月31日上航特增资评估时的评估假设、评估过程与本次交易评估相比是否有显着变化，说明上航特作价的公允性。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。