《中国报摘》--中国证券报12月1日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取全面推开营改增试点减轻税负情况汇报，决定实行增值税定额返还以保障地方既有财力。

* 其他:

--保监会1-10月统计数据显示，期末保险资金运用余额达12.9万亿元人民币，较年初增长15%。其中，银行存款占比18.00%、债券占比33.66%、股票和证券投资基金占比14.42%，其他投资占比33.93%。

--央行货币政策委员黄益平表示，稳健货币政策短期应保持不变 建议将明年经济增长目标区间放宽至6%-7%。

--格力电器 称，前海人寿自11月17日至11月28日期间大量购入公司股票，持股比例由今年三季度末的0.99%上升至4.13%，持股排名由第六上升至第三。

--金科股份 公告，天津润泽物业管理和天津润鼎物业管理公司，在11月11日至28日增持公司股份1.62亿股，占比3.04%。本次增持后，融创孙宏斌旗下公司合计持有金科股份占比从16.96%升到20%。