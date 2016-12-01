中国个股：京东方在绵阳投资465亿建六代AMOLED面板线，合肥厂扩产

路透上海12月1日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方 周三晚公告称，计划在四川绵阳新建一条第六代AMOLED（有源矩阵有机发光二极体面板）柔性生产线，总投资达465亿元人民币，另外公司正在建设的合肥第10.5代面板厂计划扩充产能。

公告称，绵阳六代AMOLED生产线，玻璃基板尺寸为1,500mm×1,850mm，设计产能为每月玻璃基板投片量4.8万片，项目最晚于明年二季度开工，2019年投产。

项目公司注册资本260亿元，其中200亿元由绵阳市政府或其指定投资平台负责筹集，京东方负责筹集60亿元，其余建设资金通过银团贷款解决。

相比传统的液晶面板，AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。AMOLED 显示技术可弯曲柔性显示，推动可穿戴电子设备的普及，有利于在智能手机、车载、可穿戴等中小尺寸显示领域的拓展应用。

京东方此前在鄂尔多斯建设第5.5代AMOLD生产线，掌握该项技术，而四川绵阳是中国西部最重要的电子工业产业基地，曾诞生类似四川长虹这样的大型家电企业。

另外，京东方在合肥建设的第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线，计划投资58亿元，增加每月3万片玻璃基板投入。公司指出，至2020年液晶电视面板将占据面板出货面积七成左右，且液晶电视平均尺寸每年超过1 英寸的速度在增长，因此公司现有超大尺寸产能无法满足客户需求，亟需扩产。

合肥厂原设计产能为每月9万片玻璃基板投入，主要生产60英寸以上大尺寸产品。目前该项目的主体厂房近日已封顶。

京东方A周三收报2.90元，过去一个月累计上涨17.4%。（完）