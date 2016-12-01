《香港报摘》--经济日报12月1日

**头版头条**

--新盘单位愈开愈细，新界屯门“菁隽”开放式单位最细仅128平方尺，细绝全港新盘，比私家车车位更细，发展商指针对年轻人而建，参考同区新盘尺价，市场估计入场费约150万港元。

**其他**

--科网三巨头BAT（即百度 、阿里巴巴 及腾讯 ）传藉混合所有制改革投资联通 ，消息刺激联通股价急升7.4%。联通澄清方案未获批准，仍存不确定性；惟证券界料仍有助股价向好。

--1个月港元拆息 升至0.4379厘6年高位，隔夜拆息 亦因月底银行要粉饰帐簿而升至0.3399厘，港美息差收窄至0.09厘极低水平。惟银行业界指出，即使联储局12月落实加息，由于港元流动性仍充裕，未来港元拆息大升机会仍微。

--中滔环保 刊发澄清公告逐一反驳沽空机构格劳克斯（Glaucus）指控，包括指Glaucus误用数据而断定中滔扩大设施使用量，另外强调主席徐湛滔与已除牌的中金再生前主席秦志威无密切关联；公司股份今天恢复交易。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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