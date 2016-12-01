《香港报摘》--经济日报12月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--新盘单位愈开愈细，新界屯门“菁隽”开放式单位最细仅128平方尺，细绝全港新盘，比私家车车位更细，发展商指针对年轻人而建，参考同区新盘尺价，市场估计入场费约150万港元。
**其他**
--科网三巨头BAT（即百度 、阿里巴巴 及腾讯 ）传藉混合所有制改革投资联通 ，消息刺激联通股价急升7.4%。联通澄清方案未获批准，仍存不确定性；惟证券界料仍有助股价向好。
--1个月港元拆息 升至0.4379厘6年高位，隔夜拆息 亦因月底银行要粉饰帐簿而升至0.3399厘，港美息差收窄至0.09厘极低水平。惟银行业界指出，即使联储局12月落实加息，由于港元流动性仍充裕，未来港元拆息大升机会仍微。
--中滔环保 刊发澄清公告逐一反驳沽空机构格劳克斯（Glaucus）指控，包括指Glaucus误用数据而断定中滔扩大设施使用量，另外强调主席徐湛滔与已除牌的中金再生前主席秦志威无密切关联；公司股份今天恢复交易。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。