《香港报摘》--信报12月1日

--石油出口国组织（OPEC）八年来首次降低产量，非油组国俄罗斯亦愿意减产30万桶，消息刺激油价飙升9%，布兰特期油升穿50美元，美欧股市亦受惠上扬，道指 及标指 曾创新高。

--香港人民币客户存款10月份再次掉头下跌至6625亿元，据从银行方面了解，11月首3周的人民币客户存款较10月底录得明显跌幅，银行界人士预期香港人民币存款于年底或会跌至6200亿至6300亿元。