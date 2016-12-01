《香港报摘》--信报12月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--石油出口国组织（OPEC）八年来首次降低产量，非油组国俄罗斯亦愿意减产30万桶，消息刺激油价飙升9%，布兰特期油升穿50美元，美欧股市亦受惠上扬，道指 及标指 曾创新高。
**其他**
--MSCI指数收市后换马，刺激港股总成交急增至893亿港元，较周二多29%。
--香港人民币客户存款10月份再次掉头下跌至6625亿元，据从银行方面了解，11月首3周的人民币客户存款较10月底录得明显跌幅，银行界人士预期香港人民币存款于年底或会跌至6200亿至6300亿元。
--外电引述消息报道，财政部拟于下周四（8日）在香港发行今年第二批人民币国债，规模为140亿元，其中机构投资者占100亿元，海外央行占20亿元，零售投资者占20亿元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。