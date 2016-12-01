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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:31 BJT

《香港报摘》--信报12月1日

**头版头条**

--石油出口国组织（OPEC）八年来首次降低产量，非油组国俄罗斯亦愿意减产30万桶，消息刺激油价飙升9%，布兰特期油升穿50美元，美欧股市亦受惠上扬，道指 及标指 曾创新高。

**其他**

--MSCI指数收市后换马，刺激港股总成交急增至893亿港元，较周二多29%。

--香港人民币客户存款10月份再次掉头下跌至6625亿元，据从银行方面了解，11月首3周的人民币客户存款较10月底录得明显跌幅，银行界人士预期香港人民币存款于年底或会跌至6200亿至6300亿元。

--外电引述消息报道，财政部拟于下周四（8日）在香港发行今年第二批人民币国债，规模为140亿元，其中机构投资者占100亿元，海外央行占20亿元，零售投资者占20亿元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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