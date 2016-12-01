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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 08:42 BJT

****欧洲经济指标预测--12月1日-12月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月28日当周
    
    12月1日(四)
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                   11月       +0.1%       持平
                       (较上年同期)                              +4.6%      +4.6%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                     10月         --       -2.3%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                11月        54.4       54.7
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  11月        51.8       50.9
    0850 法国Markit制造业PMI                          11月        51.5       51.5
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      11月        54.4       54.4
    0900 意大利失业率                                 10月       11.6%      11.7%
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    11月终值        53.7       53.7
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     11月        54.5       54.3
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季终值       +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.9%      +0.9%
    1000 欧元区失业率                                 10月       10.0%      10.0%
    
    12月1-12日
    0930 英国抵押贷款利率                             11月         --        4.2%
    
    12月2日(五)
    0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)              第三季       +0.3%      +0.6%
                          (较上年同期)                           +1.8%      +2.0%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     11月        52.2       52.6
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月       +0.2%      +0.1%
                      (较上年同期)                               -1.0%      -1.5%
    
    12月5日当周
    
    12月5日(一)
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  11月         --       51.0
    0850 法国Markit服务业PMI                          11月         --       52.6
                   综合PMI                                         --       52.3
    0855 德国Markit服务业PMI                          11月         --       55.0
                   综合PMI终值                                     --       54.9
    0900 欧元区Markit服务业PMI终值                    11月         --       54.1
                     综合PMI终值                                   --       54.1
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   12月         --       13.1
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                     11月         --       54.5
    1000 欧元区零售销售(较前月)                       10月         --      -0.2%
                 (较上年同期)                                      --      +1.1%
    
    12月6日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)      11月         --      +1.7%
    0700 德国工业订单(较前月)                         10月         --      -0.6%
    0815 瑞士CPI(较前月)                              11月         --      +0.1%
             (较上年同期)                                          --      -0.2%
    1000 欧元区GDP修正值(较前季)                    第三季         --      +0.3%
                    (较上年同期)                                   --      +1.6%
    
    12月7日(三)
    0700 德国工业产出(较前月)                        10月          --      -1.8%
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 11月          --      +1.4%
                        (较上年同期)     截至11月的三个月          --      +5.2%
    0930 英国工业生产(较前月)                        10月          --      -0.4%
                 (较上年同期)                                      --      +0.3%
             制造业产出(较前月)                                    --      +0.6%
                       (较上年同期)                                --      +0.2%
    
    12月8日(四)
    0001 英国RICS房价差值                            11月          --         23
    1245 欧洲央行再融资利率                          12月          --      0.00%
               存款利率                                            --    负0.40%
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张涛；审校 张荻)

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