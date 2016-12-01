《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--根据最新公布的财报，除台湾金控外，台湾15家金控前三季税后获利达2,127.14亿台币，但不少金控备供资产价值都有回升，综合损益15家金控前三季达2,799亿台币。
--响应政府新南向政策，强化与投资地的关系，国泰金控 董事长蔡宏图11月30日率团，有逾20家大型企业董总一起赴印尼，会见印尼总统佐科威（Joko Widodo），佐科威强调其上任后印尼已有诸多开放，经商竞争力大幅提升，鼓励台湾企业可多投资印尼。
--主计总处发布2016年人力运用调查报告指出，今年临时性工作、派遣人力及部分工时等〞非典型就业〞直逼80万人，占总就业人数逾7%，创历年新高，惟调查显示非典就业者中逾八成是自愿的，显见这是劳动弹性化的表征，无需过度忧心。
*经济日报：
--扫除都更障碍，内政部将强化钉子户处理机制，包括政府主动协议换屋或到社会住宅等，让住户参与估价者的选任，并评估设立都市更新专业法庭，专门处理都更争议案件。
--证券商龙头元大证券拿到中国大陆合格境外机构投资者（QFII）额度8,000万美元（约25亿台币），可以QFII搭配既有的沪港通加深港通管道，双管齐下进行投资。元大证券也是第一家突破服贸协议与QFII门槛障碍，取得额度的台资证券商。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。