《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月1日

*工商时报：

--根据最新公布的财报，除台湾金控外，台湾15家金控前三季税后获利达2,127.14亿台币，但不少金控备供资产价值都有回升，综合损益15家金控前三季达2,799亿台币。

--响应政府新南向政策，强化与投资地的关系，国泰金控 董事长蔡宏图11月30日率团，有逾20家大型企业董总一起赴印尼，会见印尼总统佐科威（Joko Widodo），佐科威强调其上任后印尼已有诸多开放，经商竞争力大幅提升，鼓励台湾企业可多投资印尼。

--主计总处发布2016年人力运用调查报告指出，今年临时性工作、派遣人力及部分工时等〞非典型就业〞直逼80万人，占总就业人数逾7%，创历年新高，惟调查显示非典就业者中逾八成是自愿的，显见这是劳动弹性化的表征，无需过度忧心。

*经济日报：

--扫除都更障碍，内政部将强化钉子户处理机制，包括政府主动协议换屋或到社会住宅等，让住户参与估价者的选任，并评估设立都市更新专业法庭，专门处理都更争议案件。

--证券商龙头元大证券拿到中国大陆合格境外机构投资者（QFII）额度8,000万美元（约25亿台币），可以QFII搭配既有的沪港通加深港通管道，双管齐下进行投资。元大证券也是第一家突破服贸协议与QFII门槛障碍，取得额度的台资证券商。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。