《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月1日

12月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三 收市价的比较.(1美元=7.7559港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高1.98点，或0.01%，报19,123.58点 。三大股指周三基本收平至下跌，但11月录得较大涨幅，归功于美国总统 选举后的升势。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 132.380 5.16 24560 10.267 4.98 > 中国铝业 <2600.HK 11.250 -3.35 8422 3.490 0.87 > 中国移动 <0941.HK 54.690 0.74 149906 84.834 0.22 > 中国人寿 <2628.HK 14.500 1.68 120104 22.492 -0.26 > 中石油 <0857.HK 70.540 4.03 36202 5.471 3.81 > 中石化 <0386.HK 72.200 3.57 32000 5.600 3.32 > 汇丰控股 <0005.HK 39.540 0.59 2535017 61.334 0.46 > 中电信 <0728.HK 48.870 4.07 21297 3.790 1.07 > 中国联通 <0762.HK 12.030 6.65 298343 9.330 -0.95 > 兖州煤业 <1171.HK 7.000 -3.45 13283 5.429 0.17 > 华能国际 <0902.HK 24.920 -0.52 30073 4.832 -0.58 > 南方航空 <1055.HK 28.730 -0.59 2415 4.457 0.15 > 东方航空 <0670.HK 23.980 3.14 8096 3.720 -1.33 > 中芯国际 <0981.HK 6.690 -0.59 8033 1.038 -1.17 > （完）