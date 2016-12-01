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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:30 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月1日

12月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三
收市价的比较.(1美元=7.7559港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收高1.98点，或0.01%，报19,123.58点
。三大股指周三基本收平至下跌，但11月录得较大涨幅，归功于美国总统
选举后的升势。 
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            132.380  5.16     24560     10.267        4.98
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.250   -3.35    8422      3.490         0.87
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.690   0.74     149906    84.834        0.22
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            14.500   1.68     120104    22.492        -0.26
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            70.540   4.03     36202     5.471         3.81
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            72.200   3.57     32000     5.600         3.32
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.540   0.59     2535017   61.334        0.46
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.870   4.07     21297     3.790         1.07
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.030   6.65     298343    9.330         -0.95
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.000    -3.45    13283     5.429         0.17
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.920   -0.52    30073     4.832         -0.58
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.730   -0.59    2415      4.457         0.15
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            23.980   3.14     8096      3.720         -1.33
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.690    -0.59    8033      1.038         -1.17
           >                                                             
 
    （完）

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