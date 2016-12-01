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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:35 BJT

中信期货：中国期指总持仓下降明显，短线走势略显不利

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

本周市场再现先扬后抑走势。周三资源股跌幅跟随大宗商品跌停潮明显扩大，中字头股也没有形成持续强势，大盘指数呈现调整局面。最终收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为-0.73%、-0.91%和-0.53%，对应期指当月合约涨幅分别为-0.76%、-1.05%和-0.39%。从波动幅度看，IF和IH跌幅大于现货指数，IC较为抗跌。

　　资金层面，周三市场下跌终于让三大期指品种再度同步减仓，IF减仓1259手，IH减仓396手，IC减仓247手。IF再度成为资金撤离的主要渠道。本轮行情主要线路是主板周期股，IF又是主板的风向标，因此，IF减仓对短线大盘走势略微不利。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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