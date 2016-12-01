中信期货：中国期指总持仓下降明显，短线走势略显不利

本周市场再现先扬后抑走势。周三资源股跌幅跟随大宗商品跌停潮明显扩大，中字头股也没有形成持续强势，大盘指数呈现调整局面。最终收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为-0.73%、-0.91%和-0.53%，对应期指当月合约涨幅分别为-0.76%、-1.05%和-0.39%。从波动幅度看，IF和IH跌幅大于现货指数，IC较为抗跌。