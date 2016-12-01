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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:47 BJT

弘业期货：黄金潜在利多将至，有望开启反弹

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

自美国大选尘埃落定以来，一时间市场风险骤降，特朗普不仅收起了锋芒，而且其经济主张反而带来美国经济的利好预期。同时，美国各项经济数据不断向好，市场对美国经济信心增强，美联储官员集体呈现鹰派，导致加息预期高涨。暂时平息的市场风险、不断高涨的美元以及空前的加息压力，将黄金打压至1170美元/盎司附近。

　　纵观黄金市场，利空环绕其中，利多几乎不见踪迹。但是，随着黄金跌势陷入振荡，黄金进入了利空衰竭、等待利多的状态，而后市随着市场风险升温，加息压力释放，甚至美元、美股回调将成为黄金潜在的推升力量。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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