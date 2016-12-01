弘业期货：黄金潜在利多将至，有望开启反弹

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
自美国大选尘埃落定以来，一时间市场风险骤降，特朗普不仅收起了锋芒，而且其经济主张反而带来美国经济的利好预期。同时，美国各项经济数据不断向好，市场对美国经济信心增强，美联储官员集体呈现鹰派，导致加息预期高涨。暂时平息的市场风险、不断高涨的美元以及空前的加息压力，将黄金打压至1170美元/盎司附近。
纵观黄金市场，利空环绕其中，利多几乎不见踪迹。但是，随着黄金跌势陷入振荡，黄金进入了利空衰竭、等待利多的状态，而后市随着市场风险升温，加息压力释放，甚至美元、美股回调将成为黄金潜在的推升力量。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。