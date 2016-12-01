弘业期货：黄金潜在利多将至，有望开启反弹

自美国大选尘埃落定以来，一时间市场风险骤降，特朗普不仅收起了锋芒，而且其经济主张反而带来美国经济的利好预期。同时，美国各项经济数据不断向好，市场对美国经济信心增强，美联储官员集体呈现鹰派，导致加息预期高涨。暂时平息的市场风险、不断高涨的美元以及空前的加息压力，将黄金打压至1170美元/盎司附近。