版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:51 BJT

《全球汇市》美元/日圆触及九个半月高点，受油价及Mnuchin讲话提振

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0589  1.0585  +0.04  -2.50  1.0860
    美元/日圆            114.48  114.44  +0.03  -4.84  120.30
    欧元/日圆         121.28  121.17  +0.09  -7.04  130.47
    美元/瑞郎            1.0169  1.0172  -0.03  +1.51  1.0018
    英镑/美元            1.2531  1.2504  +0.22 -14.97  1.4738
    美元/加元            1.3433  1.3433  +0.00  -2.93  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9157  6.9140  +0.02  +5.29  6.5680
    澳元/美元            0.7380  0.7382  -0.03  +1.44  0.7275
    新西兰元/美元        0.7075  0.7081  -0.08  +3.66  0.6825
    澳元/日圆         84.520  84.490  +0.04  -3.54  87.620
    新西兰元/日圆     80.990  81.020  -0.04  -1.21  81.980
    英镑/日圆         143.51  143.12  +0.27 -19.02  177.22
    澳元/新西兰元     1.0428  1.0418  +0.10  -2.21  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 张涛/龚芳/侯雪苹/王丽鑫/王颖/戴素萍/李爽/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐