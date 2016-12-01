华泰期货：期股联动，沪锌强势整理

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
近期金属价格全面强势上涨，其中锌价最为强势。涉及锌概念的股票表现也很好，11月驰宏锌锗、西藏珠峰和建新矿业涨幅高达60%、27%和33%，而今年涨幅已达10倍的泰克资源在11月也有高达30%的涨幅。不过，在资金面收紧，房地产调控政策出台导致需求预期转弱，以及原油下跌的背景下，大宗商品价格大幅回落，其中前期上涨较快的品种跌幅最大，期锌一度跌停，而相关股票也应声下跌。
从需求方面来看，各大机构预计明年需求增速在2%左右。但需要注意的是，锌价上涨过快会使得锌合金等产品中锌占比较高的产品成本上涨过快，下游企业生产积极性将下降。因此若锌价过快上涨必然回调。考虑到基本面并未发生根本变化，且据SMM调查下游逢低购买积极性增加，因此预计后期价格将逐渐走稳。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。