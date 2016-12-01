华泰期货：期股联动，沪锌强势整理

近期金属价格全面强势上涨，其中锌价最为强势。涉及锌概念的股票表现也很好，11月驰宏锌锗、西藏珠峰和建新矿业涨幅高达60%、27%和33%，而今年涨幅已达10倍的泰克资源在11月也有高达30%的涨幅。不过，在资金面收紧，房地产调控政策出台导致需求预期转弱，以及原油下跌的背景下，大宗商品价格大幅回落，其中前期上涨较快的品种跌幅最大，期锌一度跌停，而相关股票也应声下跌。