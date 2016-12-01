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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:48 BJT

华泰期货：期股联动，沪锌强势整理

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

近期金属价格全面强势上涨，其中锌价最为强势。涉及锌概念的股票表现也很好，11月驰宏锌锗、西藏珠峰和建新矿业涨幅高达60%、27%和33%，而今年涨幅已达10倍的泰克资源在11月也有高达30%的涨幅。不过，在资金面收紧，房地产调控政策出台导致需求预期转弱，以及原油下跌的背景下，大宗商品价格大幅回落，其中前期上涨较快的品种跌幅最大，期锌一度跌停，而相关股票也应声下跌。

　　从需求方面来看，各大机构预计明年需求增速在2%左右。但需要注意的是，锌价上涨过快会使得锌合金等产品中锌占比较高的产品成本上涨过快，下游企业生产积极性将下降。因此若锌价过快上涨必然回调。考虑到基本面并未发生根本变化，且据SMM调查下游逢低购买积极性增加，因此预计后期价格将逐渐走稳。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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