大陆期货：郑糖继续上行可期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
近期原糖从24美分/磅回落，而郑糖则强势突破。后期随着市场对于美联储加息预期的充分消化，原糖价格倾向于在19美分/磅处企稳回升。而国内现货糖仍存在上涨动力：极端天气影响生产，进口在明年1月前难以放量。如果节前备货启动，郑糖继续上行可期。
国庆过后到春节备货之前，市场处于传统消费淡季，新糖上市量较少，消费也比较清淡。随着春节临近，下游会备货。从历年的广西、云南单月销量来看，12月广西销量恢复，云南因为开榨较晚，明年1月销量会快速增长。明年春节在1月底，较往年提前，或支撑12月糖市。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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