大陆期货：郑糖继续上行可期

近期原糖从24美分/磅回落，而郑糖则强势突破。后期随着市场对于美联储加息预期的充分消化，原糖价格倾向于在19美分/磅处企稳回升。而国内现货糖仍存在上涨动力：极端天气影响生产，进口在明年1月前难以放量。如果节前备货启动，郑糖继续上行可期。