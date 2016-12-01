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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 08:49 BJT

大陆期货：郑糖继续上行可期

以下内容节选自12月1日的《期货日报》：

　　近期原糖从24美分/磅回落，而郑糖则强势突破。后期随着市场对于美联储加息预期的充分消化，原糖价格倾向于在19美分/磅处企稳回升。而国内现货糖仍存在上涨动力：极端天气影响生产，进口在明年1月前难以放量。如果节前备货启动，郑糖继续上行可期。

国庆过后到春节备货之前，市场处于传统消费淡季，新糖上市量较少，消费也比较清淡。随着春节临近，下游会备货。从历年的广西、云南单月销量来看，12月广西销量恢复，云南因为开榨较晚，明年1月销量会快速增长。明年春节在1月底，较往年提前，或支撑12月糖市。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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