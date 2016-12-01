宝城期货：沪胶短期调整，中期看涨趋势不变

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月1日的《期货日报》：
自上周以来，沪胶1705合约运行节奏切换至快速拉升模式，期价不断攀升并逼近20000元/吨一线整数关口。一方面，临近价格整数关口，多头存在心理恐惧，继续进攻信心减弱；另一方面，短线获利丰厚也增强了多头了结出局的意愿。昨日沪胶大幅回调，期价以跌停收盘，并跌穿下方5日和10日短期均线支撑，技术调整或由此拉开。
从均线系统来看，目前沪胶1705合约5日均线出现拐头朝下迹象，而10日均线趋于走平，暗示短期胶价可能面临调整，不过中期20日、40日和60日均线依然维持多头排列，表明中期上涨趋势暂未打破。
操作上，涨势暂时受挫，中期看涨趋势不变。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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