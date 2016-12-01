宝城期货：沪胶短期调整，中期看涨趋势不变

自上周以来，沪胶1705合约运行节奏切换至快速拉升模式，期价不断攀升并逼近20000元/吨一线整数关口。一方面，临近价格整数关口，多头存在心理恐惧，继续进攻信心减弱；另一方面，短线获利丰厚也增强了多头了结出局的意愿。昨日沪胶大幅回调，期价以跌停收盘，并跌穿下方5日和10日短期均线支撑，技术调整或由此拉开。