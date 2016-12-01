版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 08:58 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月1日至12月8日

路透12月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。       
    
 公布日期        公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2016-12-01      BMO       DG.N        Q3 2016 Dollar General Corp 
 2016-12-01      BMO       KR.N        Q3 2016 The Kroger Co 
 2016-12-01      AMC       ULTA.OQ     Q3 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
 2016-12-06      BMO       AZO.N       Q1 2017 Autozone Inc 
 2016-12-07      13:00     BFb.N       Q2 2017 Brown-Forman Corp 
 2016-12-07      AMC       HRB.N       Q2 2017 H & R Block Inc 
 2016-12-07      21:15     COST.OQ     Q1 2017 Costco Wholesale Corp 
 2016-12-08      AMC       AVGO.OQ     Q4 2016 博通(Broadcom)
 2016-12-08      21:15     COO.N       Q4 2016 Cooper Companies Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张涛；审校 杜明霞)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐