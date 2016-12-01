《中国报摘》--其他报纸重要消息12月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--中国财政部印发地方政府一般和专项债务预算管理办法，明确地方政府债务限额的确定程序和依据。各省、自治区、直辖市应当在批准的限额内举借政府债务，本地区地方政府债务余额不得超过国务院批准的地方政府债务限额。
**证券时报**
--A股市场12月份合计限售股解禁市值为3,734.82亿元，按月环比增长逾四成，为年内最高，也是2015年7月份以来最高。
**第一财经日报**
--中国金融四十人论坛高级研究员、国家外汇管理局国际收支司原司长管涛表示，尽管当局在汇率调控、预期引导方面不无改善的空间，但市场化的汇率更需要市场化的参与者，理性看待人民币汇率的正常波动，才能够维持跨境资本的有序流动和外汇市场的有序运行。
**每日经济新闻**
--据悉，证监会日前部署开展“打击市场操纵违法行业专项执法行动”，这是继整治IPO欺诈发行及信息披露违法违规后的又一次专项执法行动。
**21世纪经济报道**
--银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，无论从资产端还是从负债端来看，存贷款在资产负债表中的占比均明显下降，但两者相比，贷款占比下滑的速度更快。
--国家能源局发布水电和风电“十三五”规划，到2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上。据此测算，“十三五”期间，水电建设投资需求大约5,000亿元，风电投资7,000亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。