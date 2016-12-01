《中国报摘》--其他报纸重要消息12月1日

**上海证券报**

--中国财政部印发地方政府一般和专项债务预算管理办法，明确地方政府债务限额的确定程序和依据。各省、自治区、直辖市应当在批准的限额内举借政府债务，本地区地方政府债务余额不得超过国务院批准的地方政府债务限额。

**证券时报**

--A股市场12月份合计限售股解禁市值为3,734.82亿元，按月环比增长逾四成，为年内最高，也是2015年7月份以来最高。

**第一财经日报**

--中国金融四十人论坛高级研究员、国家外汇管理局国际收支司原司长管涛表示，尽管当局在汇率调控、预期引导方面不无改善的空间，但市场化的汇率更需要市场化的参与者，理性看待人民币汇率的正常波动，才能够维持跨境资本的有序流动和外汇市场的有序运行。

**每日经济新闻**

--据悉，证监会日前部署开展“打击市场操纵违法行业专项执法行动”，这是继整治IPO欺诈发行及信息披露违法违规后的又一次专项执法行动。

**21世纪经济报道**

--银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，无论从资产端还是从负债端来看，存贷款在资产负债表中的占比均明显下降，但两者相比，贷款占比下滑的速度更快。

--国家能源局发布水电和风电“十三五”规划，到2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上。据此测算，“十三五”期间，水电建设投资需求大约5,000亿元，风电投资7,000亿元。(完)