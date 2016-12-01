《全球重要经济事件一览表》--12月1日-12月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月1日(四)

--中国发改委召开新闻发布会，介绍关于公共资源交易平台整合工作有关情况。

--中国国务院新闻办公室举行发布会，请农业部副部长陈晓华等介绍《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》有关情况。

东京--亚洲开发银行学会(Asian Development Bank Institute)就负利率政策举行会议(至12月2日)。演讲者包括：亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、前美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔、瑞典央行副总裁史金斯利、以及泰国央行总裁威拉泰等。

东京--日本央行审议委员樱井真于滋贺县发表演说。

布拉提斯拉瓦--欧盟执委会能源事务执委兼副主席塞夫科维奇与欧盟执委会执委莫达斯在一项能源会议发表演说。演讲者还包括：国际能源署(IEA)署长比罗尔等人。

圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加圣玛丽大学企业家早餐论坛的问答活动(1400)。

圣安东尼奥--柯普朗讨论大选后美联储前景及其他问题(1600)。

华盛顿--美国财政部金融研究办公室与克利夫兰联储举办主题为“创新、市场结构与金融稳定”的会议(至12月2日)，克利夫兰联储总裁梅斯特致欢迎辞(1330)。

华盛顿--美国财政杰克卢、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行首席经济学家Paul Romer等参加美国财政部和美国国际开发署(USAID)举办的金融包容性论坛(1230)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在一次聚会中发表演说。

12月2日(五)

北京--第七届财新峰会(至3日)，主题为“改革执行力”。

米德尔斯堡--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说。

东京--日本央行经济研究部门主管Koji Nakamura在智库Asian Development Bank Institute(ADBI)会议上就负利率发表讲话。

华盛顿--美联储理事布雷纳德在联储主办的活动上致开幕词。此次活动主题为“金融创新：对家庭和小企业线上放贷”。(1345)

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在财政部金融研究办公室和克利夫兰联储主办的活动上发表讲话(1730)。

12月3日(六)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加30人小组(Group of Thirty，又称G30)第76次全体大会的小组讨论，主题为“全球金融危机九年来的金融监管--我们走到哪一步？”(1430)。

12月4日(日)

北京--第十四届中国改革论坛，主题为“聚焦改革，直面挑战：结构性改革的进展与前瞻”。

12月5日(一)

北京--穆迪-中诚信国际2017年中国市场信用风险年会。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利就宏观经济前景及其对纽约的意义发表演说(1330)。

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯于芝加哥高管俱乐部(Chicago Executives Club)就当前经济状况与货币政策发表演说(1425)。

凤凰城--圣路易斯联储总裁布拉德于亚利桑那州立大学W.P.凯瑞商学院主办的第53届经济预测午餐会就美国经济与货币政策发表讲话(1905)。

利物浦--英国央行总裁卡尼在利物浦约翰摩尔斯大学发表演说(1700)。

日本长崎--日本央行总裁黑田东彦和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在Europlace论坛发表演说(1245)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1200)。

12月6日(二)

墨尔本--澳洲央行利率会议(0430)。

孟买--印度央行召开货币政策委员会会议。

12月7日(三)

日本长崎--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话。

渥太华--加拿大央行宣布利率决议。

12月8日(四)

卢布尔雅那--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决定并召开记者会。

北京--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会(至10日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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