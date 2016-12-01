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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 09:06 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元窄幅波动，未受资本支出数据影响

0041 GMT

* 亚洲时段交投淡静，澳元兑美元在0.7378/0.7397区间窄幅波动

* 对交易员而言，澳洲资本支出数据喜忧参半

* 12月7日发布的第三季GDP数据料将表现不佳，资本支出数据疲软证实该疑虑

* 对澳元影响甚微，澳元兑美元最新报0.7385/87，之前则报0.7395

* 周三低点0.7374目前仍完好无损，若跌破该点位，则可能下探11月24日低点0.7364 (完)

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